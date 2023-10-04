مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد (فيديو)

صوَّت 216 عضوا بالموافقة على عزل مكارثي الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد قرار العزل

وافق مجلس النواب الأمريكي على عزل رئيسه كيفن مكارثي عن منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وصوَّت 216 عضوًا بالمجلس بالموافقة على عزل مكارثي، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد قرار العزل.

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وعقب إعلانه نتيجة التصويت، قال مكارثي إن منصب رئيس المجلس أصبح شاغرًا.

وجاء التصويت بناءً على مذكرة من النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مات غايتس، الذي اتهم مكارثي بالعمل لصالح الأقلية الديمقراطية وليس لمصلحة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

ويتكون مجلس النواب من 435 مقعدًا، منهم 221 للجمهوريين و212 للديمقراطيين ومقعدان خاليان لنائبين مستقيلين.

مفاوضات شاقة

وحصل مكارثي على 216 صوتا في يناير/كانون الثاني الماضي ليفوز برئاسة المجلس، ولم يكن فوزه بالأمر السهل إذ فاز بعد 15 جولة تصويت بسبب الخلافات الشديدة في صفوف الحزب الجمهوري بالمجلس.

وجاء الفوز إثر مفاوضات شاقة مع النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب والذين كانوا يعرقلون انتخابه. وفي مقابل ذلك، وافق مكارثي على تعديل التشريع داخل المجلس بما يسمح لأي عضو بالتقدم بطلب بعزله في أي وقت.

سابقة

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي يتم فيها عزل رئيس مجلس النواب.

وكانت هناك محاولة فاشلة لعزل رئيس المجلس جوزيف كانون عام 1910، لكنه استمر حتى نهاية الدورة التشريعية.

وسبق أن استقال رئيس مجلس النواب من منصبه في ثلاث مرات، وكان آخرها جون بوينر عام 2015. وفي أربع مرات، حدثت جميعها في القرن التاسع عشر، استقال رئيس المجلس من المجلس كله.

وتوفي خمسة رؤساء للمجلس أثناء وجودهم في مناصبهم، وكان آخرهم سام رايبورن عام 1962؟