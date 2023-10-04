مصر.. تدافع ومشاحنات بين أنصار أحمد الطنطاوي ومعارضيه في الشرقية (فيديو)

قال أحمد عابدين، المستشار السياسي للمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، في تدوينة على إكس، إن الطنطاوي تعرَّض لمحاولة اعتداء في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي البلاد.

ويتجول الطنطاوي، منذ بدء فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، في القاهرة وعدد من المحافظات، خاصة أمام مقار الشهر العقاري المخصَّص لتحرير توكيلات للمرشحين.

محاولة اعتداء على #احمد_الطنطاوي في الزقازيق بمحافظة #الشرقية — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) October 4, 2023

وصباح اليوم الأربعاء، توجه الطنطاوي إلى محافظة الشرقية رفقة أنصاره، محاولين تحرير توكيلات له في أحد مقار الشهر العقاري، لكنهم تواجهوا مع عشرات المواطنين الداعمين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رافضين السماح لهم بدخول الشهر العقاري.

وفي مقطع فيديو نشره الطنطاوي على صفحته الرسمية، شهدت الواقعة تدافعًا بين مؤيدين للنظام وأحمد الطنطاوي وعدد من أتباعه، كما شوهدت اعتداءات جانبية بين أنصار الرجلين.

واستنكر الطنطاوي، في خطاب وجَّهه إلى المواطنين المتجمهرين أمام المقر، عدم تمكينه هو وأنصاره من تحرير توكيلات له، وقال مخاطبًا أحدهم “زوجتي وأهلي لم يستطيعوا تحرير توكيلات لي”.

وهدد أحد المواطنين الطنطاوي قائلًا “لو بتحب الناس اللي معاك متدخلش، ستحدث مشاكل”.

ويشتكي الطنطاوي منذ فتح باب الترشح من تعنت الجهات المعنية تجاه أنصاره الذين يرغبون في تحرير توكيلات له، إذ يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة مصر إلى نيل تزكية من 20 برلمانيًّا، أو الحصول علي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

غلق مداخل الشهر العقاري في الزقازيق من أنصار مرشح منافس وعدم السماح لأحمد طنطاوي و انصاره بالدخول#أحمد_الطنطاوي#احمد_طنطاوى_رئيسا_لمصر#الانتخابات_الرئاسية#توكيلي_لاحمد_طنطاوي pic.twitter.com/e0bQlZXUlD — 🎗️ع ــــلاء الشــنواني🎗️ (@alaaelshanawany) October 4, 2023

وطالب المرشح الرئاسي المحتمل، في بيان الاثنين الماضي، بالإفراج عن أنصاره الذين قال إنهم اعتُقلوا بـ”تهم سياسية”، وقال “أطالب رئيس الجمهورية الذي قال إن الانتخابات فرصة للتغيير، بالتدخل فورًا لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملائي وشركائي بحملتي الانتخابية، وكل أنصاري ومؤيديّ، وعموم المصريين الحالمين بالتغيير السلمي الديمقراطي”.

وأضاف “وعلى رأس تلك الانتهاكات القبض على مئات من أعضاء حملتي الانتخابية بتهم سياسية (تم حبس 82 منهم احتياطيًّا حتى هذه اللحظة)، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات لي، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتًا وصورة”.