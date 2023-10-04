مقتل طفلة وإصابة آخرين جراء قصف للنظام السوري على ريف إدلب (فيديو)

قصفت قوات النظام السوري لليوم الثاني على التوالي بلدتين في شرقي إدلب، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين، هم 3 أطفال بينهم رضيعة وامرأتان ورجل.

وحسب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن القصف الصاروخي استهدف منازل المدنيين ومسجدًا ومدرسة في مدينة سرمين.

كما أشار الدفاع المدني إلى قصف صاروخي آخر استهدف الأراضي الزراعية ومنزلًا في منطقة وادي الزهور بأطراف مدينة بنش شرقي إدلب، وأكد عدم وقوع إصابات بين المدنيين.

"ياعمو بس بدي أختي… بس بدي أختي..ساعدوها لأختي"

نداء يخترق الوجدان وتبكي له القلوب…طفلة تبكي أختها بعد مقتلها بقصف صاروخي من قبل نظام الأسد، استهدف منازل المدنيين ومسجداً ومدرسة في مدينة #سرمين في ريف #إدلب الشرقي، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول، وأدى لمقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين… pic.twitter.com/jjMmWHYvl1 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 4, 2023

وروى شاهد عيان للجزيرة مباشر، يسكن في منزل بالجانب المقابل من المبنى الذي استهدفته راجمات الصواريخ، قائلًا “توقيت القصف تزامن مع خروج الأطفال من المدرسة”، وأضاف “قوات الأسد تستهدف المناطق السكنية في قلب المدينة، بالرغم من عدم وجود مسلحين بها”.

وأشار إلى أن وتيرة القصف من قِبل النظام ارتفعت خلال الفترة الماضية “بالأمس قصفونا، وكاد ابني يموت وهو عائد من المدرسة”، لافتًا إلى صعوبة المعيشة وإيجاد مأوى آخر آمن له ولأسرته بعيدًا عن قصف النظام.

قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأراضي الزراعية ومنزل سكني في منطقة وادي الزهور أطراف مدينة بنش شرقي #إدلب، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول، فرقنا تفقدت الأماكن المستهدفة وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Y78JsqC3bg — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 4, 2023

ووثق الدفاع المدني السوري، أمس الثلاثاء، آثار قصف على مدينة سرمين وقرية مجدليا جنوبي إدلب، وأدى القصف -وفق الدفاع المدني- إلى إصابة رجل وامرأة بجروح طفيفة بينما تهدمت أجزاء من منازل بأحد أحياء سرمين.

وقبل أسبوعين، قُتل رجل مُسن وامرأة وأصيب طفل ورجل، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيمًا على أطراف مدينة سرمين، وأدى إلى حريق في المخيم.

وقال الدفاع المدني (مؤسسة غير حكومية) “هذه الهجمات انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وموت يلاحق المهجَّرين في الخيام، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات”.

وسجلت الخوذ البيضاء منذ بداية العام حتى 12 سبتمبر/أيلول المنقضي 711 هجومًا من قوات النظام وروسيا، راح ضحيتها 61 شخصًا بينهم 11 طفلًا و5 نساء، وأصيب على إثرها 261 شخصًا بينهم 94 طفلًا و37 امرأة.