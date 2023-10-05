“أمامكم مهمة لتحرير إرادة المصريين”.. أحمد الطنطاوي يدعو أنصاره في الخارج لتحرير توكيلات (فيديو)

دعا المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، اليوم الخميس، المصريين في الخارج بالتوجه للسفارات والقنصليات لتحرير توكيلات له.

وقال، في بيان أرفقه بمقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على إكس، إنه منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن أنصاره داخل البلاد “يواجهون أساليب مختلفة من المنع والقمع الممنهج لمصادرة حقهم الدستوري في اختيار مرشحهم”.

وتابع “واستكمالًا لمناشدتي السابقة لأبناء مصر الأوفياء في الخارج، الأوفر حظًا من شركائهم في الداخل على مستوى حرية الحركة وقدرة الحصول على حقهم في تحرير التوكيلات، أدعو حضراتكم لاعتبار الجمعة والسبت والأحد أيامًا للأمل”، مطالبا إياهم بالتوجه إلى سفارات وقنصليات مصر في جميع دول العالم لتحرير توكيلات “تدعم حلم التغيير السلمي الآمن”.

وقال “كما كنتم داعمين وسند رئيسي للاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، اليوم أمامكم مهمة أخرى كبيرة في تحرير إرادة المصريين ودعم حقهم في الوصول إلى دولة العدل والمساواة والكرامة والقانون”.

السيدات والسادة أبناء شعب مصر العظيم المقيمين في الخارج: كل عام وحضراتكم وكل أحبابكم بكل خير بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ لنصر أكتوبر العظيم. منذ أن بدأت عملية جمع التوكيلات لترشحي لانتخابات الرئاسة، يواجه شركاء الأمل في التغيير أساليبًا مختلفة من المنع والقمع الممنهج تم توثيقها على… pic.twitter.com/bdONweeTK5 — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 5, 2023

ويشتكي الطنطاوي، منذ فتح باب الترشح، من تعنت الجهات المعنية ضد أنصاره الذين يرغبون في تحرير توكيلات له، إذ يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة مصر إلى نيل تزكية من 20 برلمانيًّا، أو الحصول علي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصباح أمس الأربعاء، توجه الطنطاوي إلى محافظة الشرقية رفقة أنصاره، محاولين تحرير توكيلات له في أحد مقار الشهر العقاري، لكنهم تواجهوا مع عشرات المواطنين الداعمين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رافضين السماح لهم بدخول الشهر العقاري.

وفي مقطع فيديو نشره الطنطاوي على صفحته الرسمية، شهدت الواقعة تدافعًا بين مؤيدين للنظام وأحمد الطنطاوي وعدد من أتباعه، كما شوهدت اعتداءات جانبية بين أنصار الرجلين.