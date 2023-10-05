استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم

استشهد فلسطينيان صباح اليوم الخميس، متأثرين بجروحهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها استشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما).

وكان شهود عيان قد قالوا للأناضول، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيَّين عند مدخل قرية شوفة بطولكرم.

وأشار الشهود، إلى أن المصابين تُركا على الأرض، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية الوصول إليهما، وهو ما يظهر أيضا في فيديو تناقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الجنود، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

لحظة إصابة أحد جنود الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم فجر اليوم pic.twitter.com/uenfX3jorO — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 5, 2023

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطينيَّين قرب طولكرم، وقال في بيان “قامت قوات من لواء جولاني كانت تهم بنشاط عسكري بالقرب من قرية شوفة بتحييد مسلحين اثنين قاما في وقت سابق بإطلاق النار نحو مركبة إسرائيلية”.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن 5 جنود أصيبوا جراء تفجير عبوة ناسفة خلال انسحابهم من مخيم طولكرم.

من جهتها، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها في مخيم طولكرم تمكنوا من “اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى المخيم فجر اليوم، وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقًا”.

وأوضحت كتائب القسام في بيان صباح اليوم الخميس، أن “مجاهديها فجروا عددًا من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكًا من نقطة صفر مع جنود الاحتلال، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة”.

تغطية صحفية| متداول.. لحظة تفجير عبوة ناسفة في قوات الاحتلال في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/vxep1msGQ2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2023

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صباح اليوم، أن مقاتليها في كتيبة طولكرم نجحوا في استهداف تمركز لجنود الاحتلال بصليات من الرصاص، إضافة إلى تفيجر عدد من العبوات الناسفة ونصب كمائن لجنود الاحتلال، كما تمكنوا من إفشال عدد من محاولات الإنقاذ التي نفذها الاحتلال لقوته التي كانت محاصرة في حارة المنشية.

سرايا القدس-كتيبة طولكرم: "تمكن مجاهدونا من استهداف تمركز لجنود الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة"#الجزيرة pic.twitter.com/PMoXFm20Jd — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 5, 2023

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر إثر اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية خاصة في شمالي الضفة الغربية.