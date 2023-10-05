روسيا تعلن إنشاء 9 أفواج عسكرية جديدة وأمريكا تسلم أوكرانيا ذخائر إيرانية مصادرة

أعلنت الحكومة الأوكرانية أن أكثر من 26 ألف أوكراني، بينهم 15 ألف عسكري، فقدوا منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط/فبراير 2022.

وقال نائب وزير الداخلية ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني اليوم الخميس، إن بين المفقودين “11 ألف مدني ونحو 15 ألف عسكري”.

وأفادت الناطقة باسم الوزارة ماريانا ريفا بأن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن “التحقق رسميا” من بياناتهم، مشيرة إلى أن “هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر”، ولم تتضح ظروف اختفاء هؤلاء، كما لم تكشف أوكرانيا عن الأعداد الكاملة لخسائرها البشرية جراء الحرب مع روسيا.

وقدّرت “نيويورك تايمز” مؤخرا أن 70 ألف جندي أوكراني قتلوا وما بين 100 ألف و200 ألف جرحوا منذ بدء الحرب، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هوايتهم.

إعداد 9 أفواج روسية جديدة

وفي سياق متصل، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أماكن تدريب الجنود في جنوب البلاد، بحسب صور بثتها قناة حكومية عبر تطبيق تليغرام تظهر شويغو وهو يشاهد تدريب المجندين والمتطوعين على الطائرات المسيّرة.

وأعلن شويغو، خلال زيارته، إنشاء أفواج عسكرية احتياطية جديدة، وقال خلال الزيارة، اليوم الخميس، “اعتبارا من اليوم، سيتم إعداد 9 أفواج احتياطية”.

وأضاف أنه تم ضم 38 ألفا من المتطوعين والجنود المؤقتين إلى الأفواج في الشهر الماضي وحده.

ذخائر إيرانية مصادرة

بدورها أعلنت الحكومة الأمريكية أنها أرسلت قرابة 1.1 مليون طلقة مما وصفته بأنه ذخائر إيرانية مصادَرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت القيادة، في بيان نشرته أمس الأربعاء، إن القوات البحرية التابعة للقيادة الأمريكية الوسطى صادرت هذه الذخائر أواخر 2022 أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن، حسب زعمها.

قامت الحكومة الأمريكية بنقل ما يقرب من 1.1 مليون طلقة عيار 7.62 ملم والتى قامت القيادة المركزية للقوات البحرية بمصادرتها من قبل الحرس الثوري الإيراني. pic.twitter.com/0dk0jygsHf — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) October 4, 2023

إسقاط 24 مسيرة روسية

وميدانيًّا، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 مسيّرة من إجمالي 29 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد الصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا في حربها المستمر منذ 19 شهرا.

وأردف الجيش أن القوات الروسية شنّت 60 غارة جوية، ونفذت 40 هجوما بمقذوفات صاروخية متعددة الأشكال.

انقطاع الكهرباء عن 67 بلدة

وذكرت تقارير رسمية اليوم الخميس أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية قصفت محطتين فرعيتين في غرب روسيا؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء في 67 بلدة.

وقال حاكم مقاطعة كورسك غربي روسيا، رومان ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق تلغرام، إن البنية التحتية في مناطق سودجا وكورينوفو وجلوشكوفو تعرضت للهجوم، وتقع المناطق الثلاث على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدًا انقطاع التيار الكهربائي دون إعطاء أرقام محددة.

وأفاد ستاروفويت بإصابة امرأة بجروح جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف مدينة ريلسك الحدودية، مضيفا أن أوكرانيا استهدفت مناطق سودجانسكي وكورينفسكي وجلوشكوفسكي بمسيّرات؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت قدرا من النجاح على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.