“سرايا القدس” تكشف عن صواريخ ومسيرات تدخل الخدمة لأول مرة (فيديو)

ذكرت سرايا القدس أن الآلاف من عناصرها “في أكثر من 60 سرية من كافة الوحدات العسكرية” شاركوا في العرض العسكري.

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن عدد من المسيّرات والصواريخ الجديدة التي تدخل الخدمة لأول مرة.

وجاء الإعلان عن الأسلحة الجديدة خلال مسير عسكري نظمته سرايا القدس في قطاع غزة، يوم الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الـ36 لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت سرايا القدس عن دخول طراز جديد من صواريخ “براق” إلى الخدمة، ولكنها لم تكشف عن مداه أو عن قوته التدميرية.

وسبق أن استخدمت سرايا القدس طرازات عدة من صواريخ “براق” خلال الحروب السابقة مع إسرائيل.

كما شهد العرض العسكري الإعلان عن دخول مسيّرات “صياد” و”سحاب” الهجوميتين، و”هدهد” الاستطلاعية الخدمة.





وذكرت سرايا القدس على موقعها أن الآلاف من عناصرها “في أكثر من 60 سرية من كافة الوحدات العسكرية” التابعة لها شاركوا في العرض العسكري.

وأعلنت سرايا القدس، في وقت سابق، عن تنفيذ مناورة “الشهداء بشائر النصر” قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وقالت سرايا القدس في بيان إن المناورة تأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية، وتزامنًا مع الذكرى الـ36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت أن المناورة تضمنت “عمليات هجومية متقدمة بالذخيرة الحية، شاركت فيها قوات النخبة وتخصصات عسكرية ميدانية”.