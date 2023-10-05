سياسة|فلسطين

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في سادس أيام “عيد العُرش” (فيديو)

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5/10/2023-|آخر تحديث: 5/10/202310:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال.

وتجمع مئات المستوطنين عند باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس ضمن الاحتفالات بالأعياد اليهودية.

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين.

وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.

وعيد “العُرش” هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية، ويأتي بعد رأس السنة العبرية و”يوم الغفران”.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حيث دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة تلك الأعياد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية