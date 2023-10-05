عشرات القتلى في هجوم بطائرات مسيّرة على أكاديمية عسكرية في حمص

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة، اليوم الخميس، الكلية الحربية في حمص بعد اختتام حفل تخريج ضباط وفق ما أعلن جيش النظام السوري، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش، إن “العمل الارهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى ارتقاء 80 شهيدا و 240 مصابا بينهم نساء واطفال في حصيلة غير نهائية”.

واتهم الجيش السوري في بيان “تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة من أطراف دولية معروفة” باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن قتلى من المدنيين والعسكريين وعشرات الجرحى.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علمًا بأن المجموعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانًا مسيّرات مسلحة.

وتعهدت وزارتا الدفاع والخارجية السوريتان في بيانين مكتوبين بالرد بكل قوة على الهجوم. وشنت قوات الجيش السوري عدة هجمات شهدت قصفا عنيفا لمنطقة تسيطر عليها المعارضة في إدلب خلال اليوم.

وأفاد مصدر أمني سوري ومصدر بالتحالف الإقليمي الذي يدعم حكومة دمشق ضد جماعات المعارضة بأن وزير الدفاع السوري حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.

وتأسست الكلية الحربية في حمص في 1932، وهي مركز أكاديمي عسكري لإعداد وتدريب المنتسبين وتخريجهم ضباطا في الجيش السوري.

وتضم الكلية 7 أقسام رئيسية أبرزها المشاة والمدرعات والإشارة ومضادات الدروع، كما توفر مجمعات تدريبية حديثة.

وبدأ الصراع في سوريا باحتجاجات مناهضة للرئيس بشار الأسد في 2011، لكنه تحول إلى حرب شاملة خلفت مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.