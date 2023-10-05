عشرات القتلى في هجوم بطائرات مسيّرة على أكاديمية عسكرية في حمص

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة، اليوم الخميس، الكلية الحربية في حمص بعد اختتام حفل تخريج ضباط وفق ما أعلن جيش النظام السوري، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا بحسب حصيلة جديدة نقلتها وكالة “رويترز” عن مصادر سورية.

واتهم الجيش السوري في بيان “تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة من أطراف دولية معروفة” باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن قتلى من المدنيين والعسكريين وعشرات الجرحى.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علمًا بأن المجموعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانًا مسيّرات مسلحة.