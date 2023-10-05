مصطفى البرغوثي: لولا المرابطون لنجح الاحتلال في تهويد الأقصى (فيديو)

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنه لولا المرابطون والمرابطات من الشعب الفلسطيني الذين يخاطرون بحياتهم وكل ما يملكون لتم في الواقع تهويد المسجد الأقصى كما تطمح إليه إسرائيل.

وأضاف في لقائه مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن “هذا الصمود البطولي للفلسطينيين هو الحاجز الأكبر الذي منع وسيمنع عملية التهويد”، مشيرًا إلى أن العبء الأكبر على المقدسيين لأن إسرائيل تمنع ما “لا يقل عن 98% من الشعب الفلسطيني من الوصول للقدس والمسجد الأقصى”.

وتابع “في هذه الأيام بالتحديد -عيد العُرش اليهودي- لم يسمحوا فقط بآلاف المستوطنين والمستعمرين والمجرمين بالدخول لباحات المسجد الأقصى، بل منعوا المقدسيين، ممن يعيشون في المدينة المقدسة من الدخول للمسجد إلا إذا كانت أعمارهم فوق 70 عامًا”.

وقال إن الاحتلال اتخذ قرارات غير مسبوقة خلال هذه الأيام، إذ “منع أصحاب المحال التجارية من فتح محلاتهم في محيط المسجد الأقصى، ومنع أصحاب البيوت من الانتقال والخروج من بيوتهم إلا في أوقات معينة، وحاول أن يجعل المسجد الأقصى فارغًا لكي ينجح في فرض التقسيم الزماني والمكاني كما يطمح”.

وأوضح أن “العملية كلها جزء من خطة التهويد العامة التي تنتهجها إسرائيل للقدس وللضفة الغربية ولكل فلسطين، لكن طبعا المسجد الأقصى يمثل هدفا رئيسيا لأنهم يزعمون بوجود الهيكل المزعوم”.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين لم تقتصر على المسلمين، بل وصل الأمر إلى “الاعتداء على رجال الدين المسيحيين أمام كنائسهم، وقام المستوطنون بالبصق عليهم بشكل غريب ومتوحش، لذلك فإن الاستهداف الإسرائيلي يشمل كل الفلسطينيين، يريدون أن يفرضوا هيمنة يهودية على كل القدس ولكن لن ينجحوا”.

واقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال.

وعيد “العُرش” هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية، ويأتي بعد رأس السنة العبرية و”يوم الغفران”.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حيث دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة تلك الأعياد.