الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: تونس تمر بأعسر الفترات في تاريخها (فيديو)

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، إن تونس تمر “بأعسر الفترات في تاريخها”؛ جراء اشتداد الأزمة التي تخترق مظاهرها كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة للطبوبي خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الذي يستمر على مدى يومين، بالعاصمة تونس.

وأضاف “إنها أزمة تعمق كل يوم من معاناة التونسيين الذين تتراجع قدرتهم الشرائية وتتدهور أحوالهم المعيشية جراء التضخم وارتفاع الأسعار وندرة في المواد الغذائية واختفاء الأدوية في ظل اختلال التوازنات المالية للدولة، وبقاء نسبة البطالة دون تحسن والتحاق شرائح من الطبقة المتوسطة إلى الفقراء والمعوزين”.

وتابع الطبوبي “ما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم وضوح الرؤية وانسداد الآفاق بسبب غياب أي حوار مجتمعي وسياسي حول أسباب الأزمة وسبل تجاوزها وإيجاد الحلول الحقيقية لمشاغل الشعب”.

وحذر الطبوبي من تأخر الحوار قائلا إن “تعطل الحوار لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمزق والانقسام ولن يزيد أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية إلا سوءا وتدهورا”.

47 قضية ضد صحفيين

من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، خلال المؤتمر، إن هناك 47 قضية يلاحق فيها صحفيون بسبب آرائهم.

وأضاف “لنا 47 قضية يلاحق فيها صحفيون في تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات”، معتبرا أن البلاد تحولت إلى سجن كبير، وفق قوله.

وتابع الجلاصي “كل من يعبر عن رأي مخالف مُعرض للمسابقات (الملاحقة) بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)”.

وفي سياق متصل بقضايا الصحفيين، قال الجلاصي إن جميع مطالب الصحفيين المالية تواجه بدعوى الصعوبات المالية.

ولفت إلى أن طرد الصحفيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020)، وقد تخلى العديد من القنوات الخاصة ومن المواقع الإلكترونية عن الصحفيين​​​​​​​.

وكانت قوات الأمن التونسية قد أوقفت في 5 سبتمبر/أيلول الماضي الإعلامي خليفة القاسمي، تنفيذا لحكم صدر عليه في 16 مايو/أيار الماضي، بالسجن مدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/آذار 2022، القاسمي مدة أسبوع واستمعت إلى أقواله بشأن خبر عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان (وسط)، وفقا لإذاعة موزاييك الخاصة.