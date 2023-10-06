الرابع خلال 24 ساعة.. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في حوارة

استشهد شاب فلسطيني الليلة الماضية، برصاص مستوطن في بلدة حوارة جنوب نابلس، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

ونقلت مصادر عن مستشفى رفيديا بأن الشاب لبيب محمد لبيب ضميدي (19 عاما)، وصل إلى المستشفى مصابا بجروح حرجة، وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه.

وتضاربت الروايات بشأن ما إذا كان الضحية قد قتل برصاص مستوطن إسرائيلي أو برصاص الجنود.

وكان الشاب ضميدي قد أصيب بجروح حرجة برصاص مستعمر في القلب، خلال تصدي المواطنين العزّل في بلدة حوارة جنوب نابلس، لهجوم شنه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستعمرا أطلق النار بصورة مباشرة صوب الشاب ضميدي، مما أدى إلى إصابته بصورة حرجة في القلب.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت الشاب المصاب من حوارة إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وأضافت أن 25 مواطنا بينهم 4 أطفال أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب ومنعت طواقمها من تقديم الإسعاف له.

مستوطن يطلق الرصاص على شبان في بلدة حوارة خلال الهجوم على البلدة ليلة أمس. pic.twitter.com/63GQ8LK9RS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 6, 2023

ويشن عشرات المستوطنين، هجوما على بلدة حوارة منذ مساء الخميس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشر عشرات المستوطنين على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

ونصب عضو “الكنيست” الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت، خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين العزّل الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، والمستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

مصادر صحفية: مستوطنون يقتحمون بلدة حوارة قرب نابلس ويهاجمون منازل الأهالي pic.twitter.com/hqa2wu6qei — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 5, 2023

وأجبرت قوات الاحتلال في وقت سابق أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، مما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الشابان فارس محمد عطا (23 عاما) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما)، صباح الخميس، برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب شرق المحافظة.