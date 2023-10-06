3 قتلى و16 مصابا جراء حريق خلال تمرد بسجن في لبنان

قالت أجهزة الأمن اللبنانية أن السجناء أضرموا النار وحاولوا احتجاز عناصر شرطة كرهائن بعد كشف محاولة للهرب عبر حفرة.

لقي 3 سجناء مصرعهم وأصيب 16 في حريق شب، الجمعة، بسجن في مدينة زحلة شرقي لبنان، خلال محاولة للفرار بحسب أجهزة الأمن اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية أن سجناء أضرموا النار في قطع أثاث، وحاولوا احتجاز عناصر من الشرطة كرهائن في أعمال شغب بدأت، في سجن زحلة المركزي، بعد تفتيش كشف عن محاولة للهرب عبر حفرة في حائط.

وذكر البيان أن قوة أمنية توجهت إلى السجن بعد معلومات عن “التحضير لعملية فرار من خلال حفرة في حائط إحدى الغرف”.

وأضاف أنه لدى اقتراب القوة من الغرفة التي توجد فيها “الحفرة المخفية داخل خزانة خشبية ومغطاة بقطعة من القماش، حصلت عملية اعتراض من قبل بعض السجناء المتواجدين فيها، وقاموا باحتجاز ضابطين وعنصر، وبعد مقاومتهم تمكنت القوة من الخروج من المكان”.

وتابع البيان أنه “نتيجة إحباط التحضير لعملية الفرار، بدأ السجناء بحرق الأمتعة والفرش داخل جزء من غرف الطابق الثاني، مما أدى إلى تسارع الحريق وانتشار الدخان الكثيف في الطابق المذكور”.

وأوضح أن قوات أخرى حضرت إلى المكان وتمكنت من السيطرة “على أعمال الشغب داخل السجن، وبدأت بإنقاذ السجناء الذين تعرضوا لاستنشاق الدخان”.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، كما تمكنت القوات من إخماد الحريق.

وقال إنه “نتج من استنشاق الدخان وفاة 3 سجناء، كما أصيب 16 نزيلًا، وهم يعالجون في المستشفى، وحالهم مستقرة”، لافتًا إلى أن “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عناصر الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقًا في محيط مبنى السجن.

وذكر مسؤولون أمنيون أن النيران ألحقت أضرارًا بالغة في السجن، مضيفًا أن بعض الغرف احترقت بأكملها ولم تعد صالحة لإعادة نزلائها إليها.

ويضم السجن، وفق الإعلام المحلي، أكثر من 600 سجين.

ويُشكل الاكتظاظ أبرز مآسي السجون اللبنانية البالغ عددها 25، التي فاقت القدرة الاستيعابية فيها نسبة 323%، وفق تقديرات وزارة الداخلية، وتضم قرابة 8 آلاف سجين، غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.