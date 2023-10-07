أبو عبيدة: العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها والعدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إن عملية “طوفان الأقصى” تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.

وأضاف أبو عبيدة، في مداخلة له مع قناة الأقصى الفضائية اليوم السبت أن “نتائج المعركة لم تعلم عنها قيادة الاحتلال شيئا بعد، وسيصاب العدو بالذهول عندما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته وخسارته”.

وخاطب أبو عبيدة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان قائلا: “اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور. هذه فرصتكم التي بدأناها من تخوم غزة وما عليكم سوى التحرك باتجاه المستوطنات والحواجز والطرق الالتفافية وكل أماكن تواجد الاحتلال”.

وأضاف: “اخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى الذي انطلق لنصرة الأقصى واستجابة لصرخات مرابطينا وحرائرنا وإسنادا لثورة شعبنا في الضفة وكامل تراب الوطن، أربكوا عدوكم وزلزلوا أركانه وهدوا بنيانه فإنه واهن كبيت العنكبوت”.

وتابع: “اصنعوا بأيديكم ورصاصكم وخناجركم وتجمعاتكم ومظاهراتكم الرعب والكابوس الذي يخشاه هذا العدو ويحاول أن يحيده على مدى سنوات الصراع”.

وقال: “ها هو النمر الورقي يتهاوى فساهموا في شرف مقاتلته وتركيعه، دفعوه ثمن إذلالكم على الحواجز واعتدائه على حرماتكم ونسائكم وأطفالكم ليدفع ثمن تدنيسه للأقصى ولا تدعو له فرحة في عيد يدنس فيه مسرى نبيكم”.

ووجه أبو عبيدة حديثه للفلسطينيين في الداخل المحتل قائلا: “ليكن دوركم اليوم في تشتيت العدو وإرباكه فأنتم قلب فلسطين النابض وأملها في كسب الحرية وكنس الاحتلال”.

وأضاف: “نحن في كشف حساب مفتوح مع الاحتلال، هذه فرصة تاريخية لتركيع الاحتلال، من سب نبينا محمد صلى الله، ومن اعتدى على الأقصى وقال أين العرب وأين المسلمون؟ ها قد وصلكم أول جواب وستصلكم البقية من كل الساحات والجبهات”.

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، اليوم السبت، بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.