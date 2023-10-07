أفيخاي أدرعي يتهرب من سؤال مذيع الجزيرة مباشر عن عدد أسرى الاحتلال (فيديو)

رفض المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الكشف لمذيع الجزيرة مباشر عن أعداد الأسرى الإسرائيليين الذين هم في قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدما شنت عمليتها العسكرية “طوفان الأقصى” صباح اليوم السبت.

ودخل أدرعي في سجال خلال وجوده في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، مع المذيع أحمد طه الذي سأله مرارًا عن الأسرى الإسرائيليين، لكنه تهرَّب من الإجابة عن السؤال بشكل مباشر، قائلًا عندما نخبر الإسرائيليين في الداخل سنخبر وسائل الإعلام.

وقال “اعترفنا بسقوط قتلى في صفوفنا وتم أسر آخرين، والمعطيات غير واضحة حتى الآن”.

وفي تعليقه على تدمير الطائرات الإسرائيلية برجًا سكنيًّا في حي الرمال وسط مدينة غزة، زعم أفيخاي أن “برج فلسطين الذي تم استهدافه يضم فرقًا استخباراتية لحركة حماس”.

والبرج مكون من أكثر من 9 طوابق، وكان يحوي عشرات العائلات قبل إخلائه.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة قد قال إن ادعاءات الاحتلال بأن المباني التي دمرتها طائراته الحربية تُستخدم لأغراض عسكرية هي “ادعاءات كاذبة”.

وعند مواجهة المذيع لأفيخاي بوجود فشل استخباراتي إسرائيلي كبير فيما يخص معركة طوفان الأقصى، وعدم توقع الاحتلال الهجوم، اعترف أفيخاي بارتكاب أخطاء.

وقال “التحقيق فيما حدث واستخلاص العبر منه سيتم بعد انتهاء العملية العسكرية وليس حاليًّا”.





وقال أفيخاي “كل هذه الأعمال لن تكسر إرادتنا ولا عزمنا على حماية الإسرائيليين”، مضيفًا خلال اللقاء “مهما حاولتم وجندتم كل الطاقات فلن تكسروا إرادتنا”.

وحول ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسر قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، قال أفيخاي “قائد المنطقة الجنوبية موجود على رأس عمله ولا صحة لأسره”، مشيرًا إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط .

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلًا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 232 فلسطينيًّا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.