إصابة 14 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أصيب 14 فلسطينيا بجروح، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة بالرصاص الحي منها إصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الخليل (في الجنوب)، ورام الله (في الوسط)، وقلقيلية (في الشمال).

وأشارت إلى أن من بين الإصابات إصابة خطيرة في رقبة مواطن من مدينة الخليل.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الأناضول إنهم تعاملوا مع عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت مواجهات قد اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية تزامنًا مع التصعيد في قطاع غزة، واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على معبر الشمالي لمدينة قلقيلية. pic.twitter.com/GFMOKuOt06 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة حالة الطوارئ في كافة المستشفيات، كما أوعزت إلى مستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت الوزيرة “مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع”.

لحظة إصابة شاب في الصدر بمخيم شعفاط برصاص الاحتلال، قبل قليل pic.twitter.com/0MZZ8TxCkd — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 7, 2023

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى من غزة بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.