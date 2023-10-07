الأزهر يعزي “العالم الصامت” في شهداء فلسطين ويؤكد دعمه لمقاومة الاحتلال

تضامن الأزهر الشريف مع المقاومة الفلسطينية التي شنت، فجر اليوم السبت، عملية “طوفان الأقصى” واستهدفت القوات الاسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل 250 إسرائيليًّا على الأقل، حسب تقارير إسرائيلية.

وقال الأزهر في بيان إنه “يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبيّ، ويدعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي”.

وتقدَّم الأزهر بالعزاء في شهداء فلسطين “الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يُلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم”.

وحيّا الأزهر جهود الشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر “بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين”.

“أعاد لنا الحياة”

وأكد أن “هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”، حسب البيان.

وتابع “يشدُّ الأزهر على قلوب الشعب الفلسطيني الأبيّ وأياديهم، الذي أعاد لنا الثقة، وبثَّ فينا الروح، وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى، ويدعو الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدًا أن كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أو قصُر”.

وفجر اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “جرائم” إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل 200 إسرائيلي على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.