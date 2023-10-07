مئات الشهداء والجرحى في غزة جراء العدوان الإسرائيلي (فيديو)

تواصل مقاتلات حربية إسرائيلية، شن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس ضد إسرائيل، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن مقاتلات إسرائيلية حربية شنت غارات على مبان حكومية في وسط وشمالي القطاع، ومواقع عسكرية تتبع لفصائل المقاومة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزل عائلة البطنيجي والبدرساوي المكون من 5 طوابق قرب جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب مدينة غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية هدفا قرب أبراج سكنية شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لقناة الجزيرة إنه تم تسجيل أكثر من 160 شهيدا ونحو 1000 جريح في مستشفيات غزة منذ صباح اليوم.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أفاد شهود عيان بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط سيارة إسعاف قرب مجمع ناصر الطبي، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وقصفت المقاتلات الحربية بعدد من الصواريخ موقعا عسكريا يتبع للفصائل الفلسطينية غربي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف بشكل مباشر أمام قسم الطوارئ، في مجمع ناصر الطبي، مما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الصحية والمواطنين.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ.

وأفادت مصادر إعلامية محلية في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق السبت، شيّع مواطنون في مناطق مختلفة من القطاع، مجموعة من الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى من غزة بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة، قائلا في بيان، إن طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق من القطاع على أهداف تابعة لحماس.