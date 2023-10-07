المتحدث باسم جيش الاحتلال: معارك ضارية تدور في غلاف غزة.. وحماس قتلت وأسرت عددا من جنودنا (فيديو)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن على المواطنين الإسرائيليين حتى مسافة 80 كيلومترًا من قطاع غزة البقاء في الملاجئ، مشيرًا إلى وجود معارك ضارية تدور حاليًّا في غلاف القطاع.

وأكد في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنهم في حالة حرب ولم يعرفوا هذه الأجواء منذ فترة طويلة.

وقال إن حركة حماس قتلت وأسرت عددًا من الجنود الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنهم “لن يدعوا أي مكان آمن لحماس وللجهاد الإسلامي، وسيتم قتل كل المقاتلين الذين دخلوا إسرائيل”، على حد وصفه.

وبيَّن أن قوات الجيش تنتشر في كل البلدات المحيطة بقطاع غزة، على حد قوله.

بدوره، أشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور إلى أن الوضع “أكثر تعقيدًا الآن مع وجود أسرى في غزة ولكن سنقوم بما يجب”.

وأوضح أنهم أبلغوا المجتمع الدولي بما سيقومون به من عمليات في إطار الرد على حركة حماس. وأكد أنهم سيشنون “حملة على حركة حماس وستكون داخل غزة”.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في قطاع غزة، قائلًا في بيان إن “طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.