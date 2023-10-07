جرافة فلسطينية تزيل السياج الفاصل على حدود قطاع غزة (فيديو)

أظهر مقطع مصور جرافة فلسطينية وهي تقوم بإزالة السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.

ويظهر المقطع الجرافة وهي تعمل وسط صيحات وتكبيرات المواطنين الفلسطينيين، وفرحة عارمة بإزالة السياج.

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، اليوم السبت، “بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وأضاف في كلمة مسجلة: “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية “تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتنكره (الاحتلال) للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.