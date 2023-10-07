ردا على طوفان الأقصى.. أمريكا: مستعدون لتوفير جميع سبل الدعم لإسرائيل

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لدولة الاحتلال مقابل الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة”، وذلك للرد علي عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة الفلسطينية صباح اليوم.

وذكر بايدن بعد تحدثه مع نتنياهو “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها”، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة تحذر أي طرف آخر غير إسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.

بدوره، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، هجوم المقاومة الفلسطينية على “إسرائيل”، مؤكدًا تضامن بلاده “الشديد مع حكومة إسرائيل وشعبها”.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن الوزير يتابع عن كثب التطورات الجارية في إسرائيل، مشددًا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

أزالوا العلم الإسرائيلي وسيطروا على الموقع.. كتــائب الــ ــقســ ـام تقتحم موقع إيرز العسكري #طوفان_الأقصى | #غزة_لحظة_بلحظة | #فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/xAlcxAExg7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، صباح اليوم، بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، وقال إنها تأتي بالتزامن مع “الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكُّره للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.

وأعلن الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، أدت حتى الآن إلى مقتل 150 إسرائيليًّا علي الأقل، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إنه شن ضربات جوية على غزة، مما أدى إلى استشهاد 198 شخصًا، بينما نُقل مئات المصابين إلى المستشفيات.