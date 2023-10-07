شاهد: اللحظات الأولى لإنزال جوي نفذته كتائب القسام في مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطعا مصورا لمشاركة سرب صقر في عملية طوفان الأقصى.

ويظهر المقطع انطلاق مجموعة من مقاتلي القسام مستخدمين المظلات لعبور حدود قطاع غزة والهبوط داخل مستوطنات الاحتلال.

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، اليوم السبت، “بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وأضاف في كلمة مسجلة: “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية “تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتنكره (الاحتلال) للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.