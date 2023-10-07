شاهد: فرار عشرات المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة بعد اقتحامها من المقاومة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية صورا تظهر فرار عشرات المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة بعد اقتحامها من المقاومة.

وشوهد رجال ونساء يفرون من منازلهم في مستوطنات غلاف قطاع غزة، في حين يسمَع دويّ طلقات الرصاص.

تغطية صحفية: "يوم الهروب الكبير.. هروب مستوطني غلاف غزة". pic.twitter.com/JwJNvz3GYS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، اليوم السبت، بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.

وأضاف في كلمة مسجلة: “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية “تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتنكره (الاحتلال) للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان: “في الساعة الأخيرة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، ونحث الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر القيادة الداخلية”.

وأضاف: “بدأت منظمة حماس عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن الجمهور مطالب بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة، وأن سكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل.