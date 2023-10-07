طوفان الأقصى.. القسام تعلن الهجوم على أكثر من 50 موقعا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها تمكنت من الهجوم على أكثر من 50 موقعًا في غلاف غزة.

وقالت الكتائب في بيان “في ظل غطاء صاروخي مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو”.

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وأضافت أن قواتها تمكنت من “تنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة، ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حاليًّا في قاعدة رعيم مقر قيادة فرقة غزة”.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، صباح اليوم، بدء عملية “طوفان الأقصى” بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، أدت حتى الآن إلى مقتل 100 إسرائيلي علي الأقل، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

وبالتزامن مع بدء الهجوم، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في مداخلة هاتفية لقناة الأقصى، إن عملية “طوفان الأقصى” تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.

ودعا أبو عبيدة جموع الفلسطينيين إلى الخروج للمشاركة في طوفان الأقصى، قائلًا “الذي انطلق لنصرة الأقصى، واستجابة لصرخات مرابطينا وحرائرنا، وإسنادًا لثورة شعبنا في الضفة وكامل تراب الوطن، أربكوا عدوكم وزلزلوا أركانه وهدوا بنيانه، فإنه واهن كبيت العنكبوت”.