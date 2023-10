طوفان الأقصى.. انتشار أفراد لحزب الله على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (فيديو)

نشرت منصة إخبارية إسرائيلية، السبت، مشاهد قالت إنها لانتشار أفراد لحزب الله على حدود شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا للمصدر، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من أفراد حزب الله على درجات نارية، انتشروا قرب السياج على الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، دون وقوع إصابات.

وكان حزب الله اللبناني قد قال في بيان إنه يتابع عن كثب التطورات الميدانية في فلسطين، وإنه “على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج”.

وأضاف الحزب في بيان أن عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس )العسكرية ضد إسرائيل “رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت فجر السبت بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

High tension between ISF and Hezbollah operatives at Northern Israel borders/ Blue Line.

ISF opened gunfire at a group of Hezbollah operatives riding motorcycles and approached the Technical Fence; No injuries reported pic.twitter.com/L49GGwOcqG

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 7, 2023