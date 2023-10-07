طوفان الأقصى.. قوات الاحتلال تهدم مركزا للشرطة في سديروت يتحصن فيه مقاومون فلسطينيون (فيديو)

أظهرت تسجيلات متداولة قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تهدم مركزًا للشرطة في سديروت يتحصن فيه مقاومون فلسطينيون بعد فشلها في اقتحامه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن مقاومين فلسطينيين سيطروا على مركز شرطة وسيارات تابعة له في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت.

وأظهرت مقاطع في وقت سابق من السبت اشتباكات بين الجنود والمقاومين داخل المدينة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة حاصرت المبنى، وبدأت التفاوض مع المسلحين من أجل إطلاق سراح الرهائن، لكن المفاوضات فشلت.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلًا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 232 فلسطينيًّا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.