فيديو يوثق مقتل جندي إسرائيلي واختطاف جثمانه بأيدي مقاومين فلسطينيين (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق مقتل جندي إسرائيلي واختطاف جثمانه بأيدي مقاومين فلسطينيين.

ونقلت وكالة شهاب للأنباء عن مراسل القناة 12 العبرية قوله: “لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار”.

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، اليوم السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى” بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية.

وأضاف في كلمة مسجلة: “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية “تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتنكره (الاحتلال) للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.