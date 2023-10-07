كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لمنظومة الصواريخ التي بدأت بها عملية “طوفان الأقصى” (فيديو)

نشرت كتاب القسام مقطع فيديو لمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم التي استخدمتها، صباح اليوم السبت، في التمهيد للمقاومة بالعبور إلى مستوطنات غلاف غزة في عملية “طوفان الأقصى”.

وقالت الكتائب إنها منظومة الصواريخ القسامية “رجوم” قصيرة المدى، وظهرت في المقطع عشرات الرواجم مدوَّن على بعضها الآية الكريمة من سورة هود {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ}.

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وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، صباح اليوم السبت، عن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل.

بدورهما، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي)، اليوم السبت، أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت من غزة.

وقالت حركة حماس إنها أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء عملية “طوفان الأقصى”، وأكدت كتائب عز الدين القسام أن القيادة “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن عملية طوفان الأقصى أدت إلى مقتل 100 إسرائيلي علي الأقل، وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم نقل أكثر من 400 مصاب إلى مستشفى سوروكا من بينهم 80 في حالة “خطرة للغاية”.