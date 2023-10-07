مستوطنون إسرائيليون يختبئون من مقاتلي القسام داخل مكب نفايات في إحدى مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو يظهر عددا من المستوطنين الإسرائيليين يختبئون داخل حاوية نفايات في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وكان مئات المستوطنين قد فروا من مستوطنات غلاف غزة، وأعلنت هيئة البث العبرية الرسمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبك مع مسلحين فلسطينيين في بلدات وموقع للجيش في غلاف قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن عشرات المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى 6 تجمعات إسرائيلية وموقع للجيش في غلاف قطاع غزة ويطلقون النار فيها ويشتبكون مع الجيش الإسرائيلي.

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، اليوم السبت، “بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وأضاف في كلمة مسجلة: “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية “تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتنكره (الاحتلال) للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.