وقفة أمام البرلمان في المغرب تضامنا مع عملية “طوفان الأقصى” في غزة (شاهد)

نظم عشرات الناشطين المغاربة وقفة بالعاصمة الرباط، دعمًا لعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم السبت.

وردد المشاركون في الوقفة، التي انطلقت أمام مبنى البرلمان المغربي، والتي دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” غير الحكومية، شعارات تدعم عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من غزة صباح اليوم.

ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون “كلنا فداء فداء فلسطين الصامدة”، و”سحقًا سحًقا بالأقدام للصهيون والأمريكان”، و”شعب الضفة والقطاع لا يساوم ولا يخضع”، و “لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”.

وفي وقت سابق السبت، أعرب المغرب عن “القلق العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، واستهداف المدنيين من أي جهة كانت”.

وأبرز بيان للخارجية المغربية أنها “سبقت وحذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك”.

✴️ من الرباط تحية لفلسطين الأبية: من وقفة مساء اليوم أمام البرلمان، الشعب المغربي على العهد في التحامه مع شعبنا في فلسطين ضد المحتلين المعتدين.

ولا نامت أعين المطب-عين المنبطحين. pic.twitter.com/qm6jp641U9 — hassan bennajeh (@h_bennajeh) October 7, 2023

وفجر اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على ما وصفته بالـ”جرائم” الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل 250 إسرائيليًّا على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

كما قام مسلحون من الحركة تزامنًا مع ذلك بالتسلل برًّا وبحرًا وجوًّا إلى مواقع إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، حيث اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي وأسروا “عشرات الضباط والجنود”، حسب ما أعلنت الحركة.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حماس في غزة، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.