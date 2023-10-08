أبو عبيدة: أعداد الأسرى الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى أضعاف ما يظن نتنياهو (فيديو)

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أعداد الأسرى الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي جرت السبت “أضعاف مضاعفة أكثر مما يظن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو”.

وقال الناطق، في بيان مساء السبت، إنه سيجري على الأسرى الإسرائيليين ما يجري على أهالي قطاع غزة، محذرًا إسرائيل “إياكم أن تخطئوا بالتقدير”، مشيرًا إلى أن الأسرى موزعون في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف أن “قيام الاحتلال بتهديد غزة وشعبها تهديد فارغ وأسطوانة مشروخة”، متسائلًا “بأي جيش تهددنا؟ بالذي تساقط أمامنا، وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا”.

وأوضح أن قوات الاحتلال “تساقطت كالجراد وفرت بالمئات أمام مقاومينا”.

ونصح أبو عبيدة قادة الاحتلال بعدم الخطأ في التقدير، وعمل ألف حساب قبل أي قرار، وفقًا لكلامه.





وقال الناطق باسم القسام إن الاحتلال يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجال المقاومة، مؤكدًا أن عملية طوفان الأقصى مستمرة دفاعًا عن الأقصى والأسرى.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل على الأقل و1590 جريحًا بينهم حالات حرجة، حسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 232 فلسطينيًّا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.