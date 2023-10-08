أبو عبيدة: مستمرون في معركة طوفان الأقصى ونخوض اشتباكات ضارية وبطولية على محاور عدة (فيديو)

طالب الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني بالانخراط في معركة طوفان الأقصى.

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي “مستمرون في معركة طوفان الأقصى، وندعو أبناء شعبنا في ساحات الوطن للانخراط في هذه المعركة”.

وأضاف “مجاهدو القسام ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية على محاور عدة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وأعلن أبو عبيدة أن مدفعية القسام “تدك مواقع العدو وتحصيناته، وكان آخرها قصف مناطق العدو في سديروت بـ100 صاروخ”.

وأضاف “تمكنت قيادة القسام خلال الساعات الماضية من ليلة أمس وفجر اليوم من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى، وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.