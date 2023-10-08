“أمامنا أيام صعبة”.. الجيش الإسرائيلي يبدأ إجلاء السكان من مستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بإجلاء سكان منطقة غلاف غزة، متوقعًا أيامًا صعبة.

وقال الجيش في بيان “تمكنا من استعادة السيطرة على معظم المواقع التي تم اقتحامها”، وفق هيئة البث الرسمية.

وأضاف “القتال لا يزال مستمرًّا في مستوطنة بئيري حتى الآن”.

وتابع الجيش “بدأنا بإجلاء سكان غلاف غزة، وأمامنا أيام صعبة”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة المصابين إلى 1864 إسرائيليًّا من بينهم 19 في حالة حرجة و326 في حالة خطيرة و359 متوسطة.

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.