أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس: حكومة نتنياهو تتجاهل مطالبنا بمعرفة مصير عائلاتنا (فيديو)

قالت عائلات المفقودين والأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل مطالبنا بمعرفة مصير الأسرى لدى (حماس).

وعقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤتمرًا صحفيًا، مساء الأحد، وقالت إحدى المشاركات إنهم يطالبون قيادتهم بتقديم إجابات لهم، وتزويدهم بآخر التطورات فيما يخص قضية الأسرى.

وأضافت: “مرت 36 ساعة ولا يوجد أي ممثل من الدولة يتحدث لنا، هناك عدم وضوح حقيقي، هذا أمر صعب جدًا، نحن في سفينة واحدة ونتوقع أن تجد الحكومة طريقة للتواصل معنا، نريد عنوانًا نتوجه إليه ونطرح أسئلتنا”.

وتحدثت أخرى عن فقدانها قريبها، وقالت إنها بعد إطلاق صافرات الإنذار فجر السبت أرسل لها تسجيلات وأبلغها بأنه خائف.

وروت قصة هروبه من مكانه، وقالت إنه أصيب بشظايا ثم فقد الاتصال به، مطالبة حكومة بلادها بمعرفة مصيره.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة تجاوز الـ100، فيما أعلنت حركة حماس أن لديها “عددًا كبيرًا من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار”، لم تذكر عددهم.

وأعلن الأحد، تعيين الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولًا عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة وغلافه، وقال مكتب نتنياهو في بيان “ستخضع جميع الوزارات الحكومية لتعليماته في هذا الموضوع”.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 415 فلسطينيًا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2000 آخرين في إسرائيل.