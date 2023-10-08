من بينهم ضباط كبار.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر أسماء وصور عشرات القتلى من الجيش سقطوا بنيران المقاومة (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أسماء 26 من جنوده قُتلوا خلال معارك مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية منذ فجر السبت.

وقال الجيش في بيان إنه سمح بنشر أسماء 26 قتيلًا من جنوده سقطوا في اليوم الأخير، مشيرًا إلى إبلاغ عائلاتهم.

ونشر جيش الاحتلال رابطًا على موقعه الرسمي يضم أسماء وصور جنوده الذين قُتلوا.

بالصور.. الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 مجندًا قُتلوا منذ يوم أمس في #عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/T5XfEjLE39 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 8, 2023

وفي وقت لاحق، سمح الجيش بنشر أسماء 18 قتيلا إضافيا، ليرتفع عدد القتلى العسكريين إلى 44.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن من بين القتلى قائد لواء “ناحال”، وقائد كتيبة “تكشوف”، ونائب قائد وحدة “ماغلان”، وقائد سرية وقائدة فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بأن 750 إسرائيليًّا في عداد المفقودين، وفقًا لتقرير غير رسمي، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 بجروح مختلفة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.