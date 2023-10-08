الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد لواء “ناحال” في اشتباك مع مقاوم فلسطيني

أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء ناحال، السبت، في مواجهة مع أحد المقاومين بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال الجيش إن المقدم يوناتان شتاينبرغ قُتل في مواجهة مع أحد المسلحين.

وأوضح أن شتاينبرغ (42 عامًا) أثناء توجهه إلى منطقة اشتبك فيها أفراد مجموعته مع المقاومين، قاطعه أحد المسلحين الفلسطينيين وأرداه قتيلًا.

הותר לפרסום כי מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל נהרג היום בהיתקלות עם מחבל סמוך לכרם שלום. אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל, בן 42 מהקיבוץ שומרייה, היה בדרכו לחילופי אש שניהלו פקודיו עם מחבלים. בדרכו, נתקל במחבל ונהרג במהלך חילופי אש סמוך לכרם שלום>> pic.twitter.com/BNNrVYW2vN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

ويُعرف لواء ناحال باسم “نيتسح يهودا” (يهودا الأبدي)، وهو لواء يسمح لليهود المتدينين بالانخراط في جيش الاحتلال، في جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية.

ولا يضم اللواء في صفوفه نساء، ويعتمد على “الكوشر” (الطعام الحلال وفقًا للشريعة اليهودية).

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلًا، حسب إعلام عبري.

بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 232 فلسطينيًّا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.