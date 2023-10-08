المجلس الوزاري المصغر: إسرائيل في حالة الحرب

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، اليوم الأحد، على وضع “حالة الحرب”.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب: “صادق مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية (مساء السبت)، على وضع الحرب واتخاذ خطوات عسكرية هامة لهذا الغرض، وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للحكومة”.

وحتى قبل انعقاد اجتماع الحكومة المصغرة، أعلن نتنياهو السبت أن إسرائيل في حالة حرب.

وذكرت هيئة البث الحكومية أن قرار الكابينت “يجيز القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي إلى حرب”.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى “ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 في إسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من 2000 جريح.