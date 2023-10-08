المقاومة تقصف مستوطنة سديروت بـ100 صاروخ ردا على غارات الاحتلال

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات تسلل جديدة إلى داخل مواقع إسرائيلية، وقصف مستوطنة سديروت بـ100 صاروخ، ردًّا على استهداف الجيش الإسرائيلي منازل مدنيين في قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان مقتضب “تمكنّا الليلة وفجر الأحد من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، في عدد من المواقع داخل أراضينا المحتلة، ومن بينها: صوفا وكيبوتس صوفا وحوليت ويتيد في محور رفح”.

وفي بيان ثانٍ، أفادت بـ”توجيه ضربة بـ100 صاروخ لمستوطنة سديروت، ردًّا على الاستهداف الإسرائيلي للمنازل الآمنة في غزة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، شن غارات على أهداف ومناطق مختلفة من غزة، من بينها منازل ومبان وأبراج سكنية ومقار حكومية.

وفجر السبت، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في شرقي القدس المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.