تشييع جثامين شهداء.. إضراب في الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم الأحد، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية؛ تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، لوكالة الأناضول إن “الإضراب الشامل يعم كافة محافظات الضفة الغربية، في رسالة غضب فلسطينية على جرائم الاحتلال”.

ولفت إلى أن العملية العسكرية في غزة، “تستدعي تدخلا دوليا لحماية الشعب الفلسطيني”.

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي، فيما أعلنت الجامعات والمعاهد تعليق الدوام، إلى جانب القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأغلقت المحال التجارية والأسواق والبنوك كافة أبوابها، وخلت الشوارع من الحركة الاعتيادية.

​​​​​​​يأتي هذا وسط فرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على كافة محافظات الضفة الغربية.

وعزل جيش الاحتلال المحافظات عن بعضها، كما أغلق مداخل عدد من البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

وأقام جيش الاحتلال حواجز عسكرية في عدة مواقع، فيما أغلق كافة المحال التجارية في البلدات الواقعة على الشوارع الرئيسية التي يعبرها المستوطنون.

وأغلق الجيش أيضا المدخل الرئيسي لمدينتي رام الله والبيرة بشكل كامل، إضافة لإغلاق كافة مداخل مدينة نابلس (شمال).

وشيع فلسطينيون جثامين شهداء سقطوا أمس السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والخليل.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.