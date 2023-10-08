تقرير إسرائيلي: مصر تجري محادثات مع حركة حماس للإفراج عن أسرى

أفاد تقرير إخباري للقناة 12 الإسرائيلية، الأحد، نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن ثمة محادثات جارية بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين استنادًا إلى “أسس إنسانية”، بينهم كبار السن والأطفال، على حد وصفها.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العميد غال هيرش مسؤولًا عن قضية المختطفين والمفقودين.

ووفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو، “ستخضع جميع الوزارات الحكومية لتعليماته في هذا الموضوع”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، السبت، إجراءها اتصالات مكثفة لإنهاء الأزمة الحالية.

كما أفادت الأنباء بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري يجري اتصالات مع مسؤولين دوليين، من أجل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت حماس أكدت أنه “ما بين أيدينا من أسرى سيحرر كل أسرانا لدى إسرائيل”.





وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 370 فلسطينيًا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.