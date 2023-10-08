حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ على 3 مواقع في مزارع شبعا وإسرائيل ترد (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم على ثلاثة مواقع ‏إسرائيلية بالصواريخ في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال الحزب في بيان إن ‏”مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية قامت صباح ‏هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع ‏للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

وأضاف البيان أن “المجموعة هاجمت موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة”.

وتابع أن ذلك “على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح الأحد، قصف منطقة في جنوبي لبنان، قال إنها “استُخدمت لإطلاق النيران تجاه قواته في منطقة جبل الشيخ”.

كما قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عبر طائرة من دون طيار خيمة نصبها حزب الله في مزارع شبعا المحتلة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حماس في غزة، قائلًا في بيان إن طائراته “بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الرسمية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 بجروح مختلفة، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.