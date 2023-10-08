داخلية غزة: إسرائيل دمرت منزلا فوق رؤوس ساكنيه جنوبي القطاع

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلًا فوق رؤوس ساكنيه، مساء السبت، في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان، إن “طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودًا كبيرة في إجلاء عدد من الشهداء والجرحى -دون ذكر رقم- من بينهم نساء وأطفال في منزل عائلة أبو قوطة بمدينة رفح”، مشيرًا إلى أن “الاحتلال دمر المنزل على رؤوس ساكنيه”.

ونفى البزم، في بيان آخر، أن تكون الأبراج والعمارات السكنية التي دمرتها الغارات الإسرائيلية “تُستخدم لأغراض عسكرية”.

ووصف ادعاءات جيش الاحتلال بأن الأبراج والعمارات السكنية التي دمرتها طائراته الحربية تُستخدم لأغراض عسكرية بأنها “ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، هدفها تبرير جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين”.

واستهدفت المقاتلات الحربية منزل “أبو قوطة” في مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين، ذي المنازل المتلاصقة.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات الاحتلال دمرت بناية الهاشم السكنية شمالي القطاع، التي تضم 15 وحدة سكنية، وشرَّدت سكانها.

صور للأقمار الاصطناعية ترصد المـ ـعــ ـارك التي حدثت على غلاف #غزة منذ فجر اليوم #طوفان_الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/hmznQqNuv3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

كما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، كان آخرها غارة جديدة في مدينة رفح، واستهداف منزل آخر في شمالي القطاع.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلًا وأكثر من 1450 مصابًا، حسب إعلام إسرائيلي. وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.