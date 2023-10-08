سكان برج العكلوك السكني يروون للجزيرة مباشر اللحظات الأخيرة قبل قصفه (فيديو)

أحد السكان: مستعدون لتقبل كل شيء بعد انتصارات المقاومة.

روى سكان برج العكلوك السكني الذي قصفه الاحتلال، فجر اليوم الأحد، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت القصف.

وقال سكان من برج العكلوك لقناة الجزيرة مباشر إنه لم تكن أمامهم سوى ثوان معدودة لمغادرة منازلهم قبل أن يتم قصف البرج بأربعة صواريخ.

وتواصل قوات الاحتلال شن غارات جوية مستهدفة منازل وأبراج سكنية، من بينها برج العكلوك السكني الذي كان يضم 11 طابقًا ويسكنه 60 عائلة.

وذكر سكان للجزيرة مباشر أنهم غادروا البرج في غضون ثوان قليلة وسط صراخ الأطفال، وما أن ابتعدوا بمسافة بسيطة حتى تم قصف البرج.

وقال أحد سكان البرج إنه بعد انتصارات المقاومة، أصبح الفلسطيني مستعدًا لتقبل كل شيء.

وأضاف أنه يمكن بناء الأبراج من جديد، مؤكدًا أن المقاومة ردت الاعتبار للشعب الفلسطيني والعربي.

وتواصلت غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين وتدمير الكثير من المباني السكنية والمنازل.