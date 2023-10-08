شاهد: سيطرة مقاتلي كتائب القسام على قاعدة “رعيم” العسكرية مقر قيادة فرقة غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من سيطرة مقاتليها على قاعدة “رعيم” العسكرية مقر قيادة فرقة غزة في الداخل المحتل.

وقالت الكتائب إن مقاتليها “سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة المعادية ثم عادوا إلى قطاع غزة بعد تنفيذ الواجب”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.





وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 بجروح مختلفة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.