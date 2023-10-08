شرطي مصري يقتل سائحَين إسرائيليَّين في الإسكندرية (فيديو)

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي، وقتل سائحَين إسرائيليَّين في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

لقطات من موقع حادث إطلاق أحد أفراد الشرطة المصرية الـنار من سلاحه الشخصي على سائحين إسرائيليين في #الإسكندرية #طوفان_الأقصى | #مصر pic.twitter.com/1NPZcLJwKt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2023

وقال مصدر أمني لموقع (القاهرة 24) الإخباري، إن أحد أفراد الشرطة المعيَّنين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

صور أولية من مكان حادث إطلاق النار على حافلة تقل إسرائيليين في #الاسكندرية في #مصر#الأخبار pic.twitter.com/bdKHSid66n — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023

وأضاف المصدر أن اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما، بالإضافة إلى أحد المصريين، وأصيب آخر.

وأفاد المصدر بإلقاء القبض على فرد الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل اثنين من أعضاء فوج سياحي إسرائيلي في إطلاق نار بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت الوزارة في بيان: “هذا الصباح، أثناء زيارة سياحية لمجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية بمصر، أطلق أحد السكان النار عليهم، مما أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين ومرشد مصري محلي. ويوجد إسرائيلي جريح في حالة متوسطة”.

وأضافت: “تعمل وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي مع السلطات المصرية لإعادة المواطنين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن”.

ومنذ 1979، ترتبط القاهرة وتل أبيب بمعاهدة سلام، لكن على المستوى الشعبي يوجد رفض واسع للتطبيع مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وجاء حادث الإسكندرية في وقت تتواصل فيه لليوم الثاني على التوالي مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

ففجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.