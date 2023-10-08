صحيفة إسرائيلية: نحو 750 في عداد المفقودين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن نحو 750 إسرائيليًّا في عداد المفقودين حاليًّا منذ بدء المعارك.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) “وفقًا لتقرير غير رسمي، فإن هناك 750 إسرائيليًّا في عداد المفقودين”، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إنه “سُمع دوي إطلاق نار في منطقة زيكيم جنوب عسقلان”.

وأوضحت أن “منطقة زيكيم هي أحد مراكز القتال الستة النشطة منذ أمس في قطاع غزة”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك اشتباهًا في تسلل طائرة مسيَّرة من قطاع غزة تجاه مستوطنة نتيفوت.

وأضافت أنه تم تفعيل صفارات الإنذار للاشتباه في تسلل المسيَّرة.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سكان مستوطنة أشكول أفادوا بتسلل مسلحين فلسطينيين مجددًا إلى المستوطنة، لافتة إلى أن “قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى هناك”.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حماس في غزة، قائلًا في بيان إن طائراته “بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.