صراخ ونقاش حاد في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد عملية “طوفان الأقصى”

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن سجالًا حادًا وقع بين الوزراء خلال جلسة “الكابينيت” التي انتهت فجر اليوم الأحد.

ودار خلال اللقاء نقاش حاد بين الوزراء تركز حول سؤال: “هل من المشروع المطالبة بتوضيحات في هذه المرحلة حول المعلومات الاستخباراتية التي سمحت لحماس بهذا العمل النوعي؟”، فيما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بأن يكونوا متوحشين”.

وأثناء الاجتماع، قال وزير العلوم أوفير أكونيس إن “كل إسرائيلي يسأل اليوم ماذا حدث للمخابرات الإسرائيلية؟”، ليطلب منه وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شكلي، بالتزام الصمت.

رد “شكلي” على أكونيس لم يعجب الحاضرين، ليقف له وزير آخر ويقول “لا تقولوا لنا أن نصمت”.

وانضمت الوزيرة مي غولان إلى النقاش، وحرضت على أهالي غزة وقالت: “إنهم يشرحون لنا أن معظم سكان غزة لا ينتمون إلى حماس، وبالتالي لا يجوز إلحاق الأذى بالسكان. لقد تم انتخاب حماس من قبل السكان وهي شرعية مثل أي حكومة دكتاتورية أخرى”.

وتابعت “في غزة لا يكرهون حماس، بل يكرهوننا. إنهم يريدون تدميرنا”.





وخلال الاجتماع، خاطبت الوزيرة غاليت ديستل رئيس الوزراء وطلبت منه تعليمات بخصوص المعلومات، ليتدخل الوزير حاييم كاتس ويقول: “لا نحتاج إلى دعاية ولا نحتاج إلى أحذية. نحن بحاجة إلى توجيه ضربة لم نشهدها منذ 50 عامًا، وتدمير غزة، وإلا فلن يكون لدينا إحياء”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 370 فلسطينيًا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 650 في إسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من ألفي جريح.