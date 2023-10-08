“طوفان الأقصى”.. أيمن عزام على “تيك توك” في حوار مع الجمهور الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة

يظهر الزميل أيمن عزام، اليوم الأحد، على حساب “تيك توك” الخاص بقناة الجزيرة مباشر في حوار تفاعلي مع الجمهور حول عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في غزة منذ صباح السبت، استهدفت 50 مواقعًا إسرائيليًا حول القطاع.

ويبدأ البث في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ويستمر لمدة ساعة، يتفاعل خلالها عزام مع الجمهور، ويفسح له المساحة للتعبير عن رأيه حول الأحداث الجارية وتأثيراتها في مجريات الأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينيًا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.