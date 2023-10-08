سياسة|فلسطين

طوفان الأقصى.. في سطور

غزة طوفان الأقصى
اقتحم مقاتلو المقاومة قواعد عسكرية إسرائيلية ودمروا آلياتها ومدرعاتها (رويترز)
8/10/2023-|آخر تحديث: 8/10/202308:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تفاصيل العملية

  • أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) بداية عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
  • بدأت بأكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة في أول 20 دقيقة.
  • الضربة الأولى استهدفت تحصينات ومطارات ومراكز قيادة إسرائيلية.
  • القصف الصاروخي كان بمثابة غطاء لاجتياز مئات المقاتلين السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.
  • الهجوم البري تزامن مع إنزال جوي وبحري لمقاتلين باتجاه مستوطنات للاحتلال.
  • الاشتباكات الأولى بين المقاومة والاحتلال جرت في 22 موقعًا على الجانب الإسرائيلي.
  • الهجوم طال قاعدة “رعيم” العسكرية، مقر قيادة فرقة غزة بجيش الاحتلال، وقاعدة “زيكيم ” العسكرية.
  • أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية تحت اسم “السيوف الحديدية” ردًا على عملية المقاومة.

الأسباب

  • كتائب القسام: انتهى الوقت الذي يمكن أن يعربد فيه الاحتلال دون محاسب.
  • انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس من جانب المتطرفين اليهود وسط صمت دولي.
  • سياسة حكومة بنيامين نتنياهو وبروز متشددي اليمين المتطرف، مثل وزير الأمن القومي الإسرائيل إيتمار بن غفير.
  • اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للمخيمات بالضفة الغربية المحتلة، وتصفيتها لقيادات في المقاومة.
  • تعنت الاحتلال المستمر تجاه أي عملية تبادل إنسانية للإفراج عن آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.
غزة طوفان الأقصى
استولت المقاومة الفلسطينية على آليات الاحتلال وعادوا بها إلى غزة (رويترز)

عملية غير مسبوقة

  • تميزت بالمفاجأة التامة فيما وصف بأنه “سيناريو” مكرر لحرب أكتوبر 1973.
  • وصفها نتنياهو بأنها “يوم أسود”، وأعلن حالة الحرب والتعبئة العامة.
  • مقتل مئات من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في العملية، علاوة على مئات الجرحى.
  • جيروزاليم بوست: خسائر إسرائيل جراء العملية هي الأكبر منذ عقود.
  • يديعوت أحرونوت: انهار مفهوم الأمن.. الشعب الإسرائيلي في صدمة.
  • يديعوت أحرونوت: لم يتوقع أحد ما حدث، اختطاف وإطلاق نار في الشوارع ومظليون وآلاف الصواريخ بمناطق مختلفة.
  • مشاهد اقتياد عسكريين إسرائيليين للأسر، والاستيلاء على مدرعات إسرائيلية كانت صدمة للإسرائيليين.

فشل استخباري

  • الجنرال جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن الإسرائيلي: ما حدث في 7 أكتوبر يبدو مشابهًا تمامًا لما حدث في حرب أكتوبر 1973.
  • جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمدير المخابرات الأمريكية بالشرق الأوسط: هذا إخفاق للمخابرات، ولا يمكن أن يكون سوى ذلك.
  • هآرتس: “السيناريو” الكابوس، انتصار حماس هو فشل إسرائيلي على نطاق واسع.
  • يديعوت أحرونوت: التاريخ سيسجل ما حدث في 7 أكتوبر على أنه فشل في النواحي كلها.
  • جيروزاليم بوست: حماس صدمت إسرائيل يوم السبت بهجوم مفاجئ.
المصدر : الجزيرة مباشر